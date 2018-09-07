Вєсті Кремля. В космос з горілчаним двигуном РФ. Православний Ватикан

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 07.09 – в РФ грошей на освоєння космосу немає, ракети падають, але російські вчені знайшли вихід, щоб втерти всім носа, вони розробили двигун, що працює на горілці. Ненависть Кремля тримається на 3-х важелях: НАТО, гомосексуалізм і католицизм. Гомосексуалістів у Росії вистачає, і про стандарти НАТО там мріють, а тепер і католицькі традиції переймають.

Також у випуску: ПсевдоТолстой із псевдодронів: Росія похизувалась черговим фейлом.