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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вєсті Кремля. Валя-півстакана породичалась із Инами. Пиня не зміг пройти розумну урну

Вєсті Кремля 258 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10.09 – парад до 70-річчя створення КНДР мав стати чимось мегаграндіозним. Але не став. Через ворону з Шепетівки. Сергій Собянін переміг на виборах мера Москви ноунеймів. Тож жодного дива не сталось. І чи не єдина загадка по голосуванню щодо міського голови столиці Росії залишається в тому, чому машини повстали проти вибору Путіна.

Також у випуску:

Як заткнути непотрібного експерта. Рецепт від РБК.

Командос Вольфович. 

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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