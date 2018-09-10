Вєсті Кремля. Валя-півстакана породичалась із Инами. Пиня не зміг пройти розумну урну

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10.09 – парад до 70-річчя створення КНДР мав стати чимось мегаграндіозним. Але не став. Через ворону з Шепетівки. Сергій Собянін переміг на виборах мера Москви ноунеймів. Тож жодного дива не сталось. І чи не єдина загадка по голосуванню щодо міського голови столиці Росії залишається в тому, чому машини повстали проти вибору Путіна.

Також у випуску: Як заткнути непотрібного експерта. Рецепт від РБК. Командос Вольфович.