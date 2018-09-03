Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 03.09 – у Москві щиро вірять, що мають якесь відношення до хрещення Володимиром Русі, хоча в тих краях у Х столітті не церковні співи лунали, а квакання. Путін не тільки любить дітей, він ж взагалі любить людей, і такий він, знаєте, чєловєчний чєловєк. І так думає не тільки Пєсков. Мало було Путіна у ТВ, тепер про нього запускають щотижневу передачу.

Також у випуску: Троль у футболці "Навальний-2018". Кркіч і казка про розстріляних футболістів.