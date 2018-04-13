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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Вєсті Кремля. Велосипед Ангели Меркель. Заборона Telegram

Вєсті Кремля 33 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13.04 – Екс-голова російської залізниці Володимир Якунін зробив сенсаційне відкриття, чому Росію недолюблюють у світі. І корінь зла, не повірите, – велосипед. На території Російської Федерації заборонили дітище Павла Дурова – месенджер Telegram. Тепер терористи просто не знають, як організувати теракти на території Москви.

Також у випуску:

Бо заблокуєм: в РФ у соціальних мережах забороняють мати.

Скільки часу витратив Кремль на Дурова.

Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін Ангела Меркель Павло Дуров Telegram
Джерело: 24 Канал
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