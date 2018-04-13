Вєсті Кремля. Велосипед Ангели Меркель. Заборона Telegram
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13.04 – Екс-голова російської залізниці Володимир Якунін зробив сенсаційне відкриття, чому Росію недолюблюють у світі. І корінь зла, не повірите, – велосипед. На території Російської Федерації заборонили дітище Павла Дурова – месенджер Telegram. Тепер терористи просто не знають, як організувати теракти на території Москви.
Також у випуску:
Бо заблокуєм: в РФ у соціальних мережах забороняють мати.
Скільки часу витратив Кремль на Дурова.
Джерело: 24 Канал
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