Вєсті Кремля. Велосипед Ангели Меркель. Заборона Telegram

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13.04 – Екс-голова російської залізниці Володимир Якунін зробив сенсаційне відкриття, чому Росію недолюблюють у світі. І корінь зла, не повірите, – велосипед. На території Російської Федерації заборонили дітище Павла Дурова – месенджер Telegram. Тепер терористи просто не знають, як організувати теракти на території Москви.

Також у випуску: Бо заблокуєм: в РФ у соціальних мережах забороняють мати. Скільки часу витратив Кремль на Дурова.