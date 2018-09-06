Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 06.09 – Міноборон Росії анонсував будівництво церкви для військових, то може скоро й їх очільник Сергій Шойгу змінить камуфляж на камуфльовану рясу. Соціологічні дослідження показали, що росіяни позитивно ставляться до Йосипа Сталіна, тому одіозний Володимир Жиріновський вирішив приміряти на себе роль диктатора.
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Джерело: 24 канал
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