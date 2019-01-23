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      Вєсті Кремля: Як Кобзон санкцій уник і шлях колегам підказав. Куди відлітають друзі Путіна

      Вєсті Кремля 135 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 23 січня – відповідь на питання "як обійти нові санкції" несподівано пришла з того світу: Йосипа Кобзона виключили із санкційного списку – посмертно. Гляди, і інші санкційники підтягнуться. Поки Путін хизується зброєю з непередбаченою траекторією польоту, Ротенберги втратили боїнг. Чи мають ще надію політати брати по розпилу і друзі Путіна – питання відкрите.

      Також у випуску:

      Країна, яка завжди готова до ядерної війни, ніколи не може вчасно підготуватися до опалювального сезону.

      Вони виливають тонни бруду на захід, промивають мізки росіянам і без жодних докорів сумління до почервоніння підлизують Путіну, вони – кремлівські пропагандисти.

      Чому російські військові повинні худнути.

      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Санкції Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 23 січня
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