У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 23 січня – відповідь на питання "як обійти нові санкції" несподівано пришла з того світу: Йосипа Кобзона виключили із санкційного списку – посмертно. Гляди, і інші санкційники підтягнуться. Поки Путін хизується зброєю з непередбаченою траекторією польоту, Ротенберги втратили боїнг. Чи мають ще надію політати брати по розпилу і друзі Путіна – питання відкрите.

Також у випуску:

Країна, яка завжди готова до ядерної війни, ніколи не може вчасно підготуватися до опалювального сезону.

Вони виливають тонни бруду на захід, промивають мізки росіянам і без жодних докорів сумління до почервоніння підлизують Путіну, вони – кремлівські пропагандисти.

Чому російські військові повинні худнути.