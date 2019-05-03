Вєсті Кремля: Як росіяни заробляють за кордоном. Кадиров взявся за старе

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 3 квітня – російські дипломати за кордоном почали нормально заробляти. У Кувейті вони попалися на підпільному продажі алкоголю, тому скоро росіяни можуть розповсюджувати консерви з яловичини в Індії. Рамзан Кадиров знов вполював змія і почав говорити незрозумілою мовою. Напрошується висновок, що Кадік потихеньку забуває мову та дичавіє у горах.

Також у випуску: Росіяни нарешті зрозуміли, що таке інфляція: пиво по 100 грам. Побєдобєсіє в Росії має страшну пошесть, яка щороку в травні косить стрункі ватні ряди.

Джерело: 24 канал