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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Вєсті Кремля: Як росіяни заробляють за кордоном. Кадиров взявся за старе

      Вєсті Кремля 354 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 3 квітня – російські дипломати за кордоном почали нормально заробляти. У Кувейті вони попалися на підпільному продажі алкоголю, тому скоро росіяни можуть розповсюджувати консерви з яловичини в Індії. Рамзан Кадиров знов вполював змія і почав говорити незрозумілою мовою. Напрошується висновок, що Кадік потихеньку забуває мову та дичавіє у горах.

      Також у випуску:

      Росіяни нарешті зрозуміли, що таке інфляція: пиво по 100 грам.

      Побєдобєсіє в Росії має страшну пошесть, яка щороку в травні косить стрункі ватні ряди. 

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Рамзан Кадиров
      Джерело: 24 канал
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