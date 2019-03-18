Вєсті Кремля: Який поважний орган Бастрикін не знайшов у Путіна. Думки росіян про Крим
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 березня – лише другу з університетської молодості Путіна Олександру Бастрикіну можна доручити розслідувати справи особливої державної ваги. Такі як, наприклад, розмір. Росіяни відзначають анексію Криму по-різному. Одні кажуть, що "санкції пройдуть, а Крим залишиться". Інші ж переконують, що "півострів, як не був російським так і ніколи не буде".
Також у випуску:
Бабі – квіти, дітям – автомати.
Погребняк відзначився расистськими поглядами.
Джерело: 24 канал
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