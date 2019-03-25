22:33
25 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Загроза для Путіна – Шнуров іде в політику. Пророк сказав, що Лазарєв пабєдіт
      Вєсті Кремля
      21:56, сьогодні
      Вєсті.UA: Путінський адепт Вілкул. Гопник Добкін під градусом
      Вєсті.UA
      20:08, сьогодні
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Вєсті Кремля: Загроза для Путіна – Шнуров іде в політику. Пророк сказав, що Лазарєв пабєдіт

      Вєсті Кремля 160 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 березня – у Путіна з'явився серйозний реальний противник. Шнуров із "Ленінграду" заявив про останні концерти. Схоже, музикант планує йти в політику. Міністр культури РФ Мединський уявив себе пророком і запевнив, що Лазарєв переможе на Євробаченні-2019.

      Також у випуску:

      Російський політолог видав сцену з радянського фільму за реальну ситуацію.

      Росія прилетіла "рятувати" Венесуелу.

      blog_ava
      Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 офіційно представили в Україні
      сьогодні
      8307
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 25 березня: екс-офіцер ЗСУ став бойовиком, поліція змінює автомати Калашникова
      сьогодні , 22:20 Головні новини 25 березня: екс-офіцер ЗСУ став бойовиком, поліція змінює автомати Калашникова
      254
      Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      сьогодні , 21:28 Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      Світові Медіа 1436
      Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      сьогодні , 12:00 Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      1196
      Люксембург – Україна: онлайн матчу кваліфікації Євро-2020
      сьогодні , 21:11 Люксембург – Україна: онлайн матчу кваліфікації Євро-2020
      1407
      Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      сьогодні , 20:00 Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      Повернись живим 927
      "Вєсті Кремля". Зникнення Путіна та пророцтво для Росії
       13 березня 2015 , 22:59
      "Вєсті Кремля". Головні проблеми Росії, новий друг Кремля – Північна Корея
       12 березня 2015 , 22:50
      Вєсті Кремля. Чому патріарх Кирил не може забути пінгвінів. В Росії насмішили битвою роботів
       22 лютого 2016 , 20:52
      Вєсті Кремля. Російський мільярдер "підтримує" мавп, "побиття" Обами по-російські
       2 липня 2015 , 21:13
      Українку обрали президентом секції ЄСПЛ
      13 грудня 2016 , 16:18
      Вєсті Кремля. Слівкі. Тереза VS Путін. Кокошний символ футболу
       7 липня 2018 , 18:43
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук