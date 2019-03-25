Вєсті Кремля: Загроза для Путіна – Шнуров іде в політику. Пророк сказав, що Лазарєв пабєдіт

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 березня – у Путіна з'явився серйозний реальний противник. Шнуров із "Ленінграду" заявив про останні концерти. Схоже, музикант планує йти в політику. Міністр культури РФ Мединський уявив себе пророком і запевнив, що Лазарєв переможе на Євробаченні-2019.

Також у випуску: Російський політолог видав сцену з радянського фільму за реальну ситуацію. Росія прилетіла "рятувати" Венесуелу.

Джерело: 24 канал