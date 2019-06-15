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      Вєсті Кремля: Зустріч Трампа з Принцом Китів. Наклеп на СРСР в серіалі "Чорнобиль"
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      Вєсті Кремля: Зустріч Трампа з Принцом Китів. Наклеп на СРСР в серіалі "Чорнобиль"

      Вєсті Кремля 55 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 червня – якщо перекласти пост Дональда Трампа у його Twitter, то президент США написав, що мав зустріч з "Принцом китів". Комуністи Росії вимагаються заборонити серіал "Чорнобиль". Вони заявляють, що трагедія стала об'єктом ідеології та маніпуляції зі сторони телеканалу HBO, а також демонізували образ Радянського Союзу та його людей.

      Також у випуску:

      Податки за вуглець.

      Як звучить російський Цицерон.

      blog_ava
      У Москві чоловік вигукнув "Слава Україні" українському журналістові: відео
      14 червня
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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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