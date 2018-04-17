Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17.04 – російський Ілон Маск виглядає, як Патріарх Кирил. Його відомство вже займалося космічною галуззю, проте почали практикуватися на пральних машинах. У Волгограді місцевий стадіон отримав ще одну родзинку, яка може стати окрасою мундіалю, – громадські вбиральні без перегородок.

Також у випуску: Чим не потрібно обмінюватися Путіну та Дурову. Що досягли бунтівні росіяни.