Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17.04 – російський Ілон Маск виглядає, як Патріарх Кирил. Його відомство вже займалося космічною галуззю, проте почали практикуватися на пральних машинах. У Волгограді місцевий стадіон отримав ще одну родзинку, яка може стати окрасою мундіалю, – громадські вбиральні без перегородок.
Також у випуску:
Чим не потрібно обмінюватися Путіну та Дурову.
Що досягли бунтівні росіяни.
Джерело: 24 Канал
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