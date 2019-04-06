Вєсті Кремля.Слівкі: Головний російський шаман Шойгу. Автомобільний вандал Путін

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 6 квітня – в Російському журналі пишуть, що парапсихологія дозволяє російським військовим зламувати комп'ютерні програми та техніку, переривати телетрансляції, спалювати кристали в генераторах та підслуховувати розмови. Як Путін підходить до авто, то трапляється нещастя: то машина не заведеться, то ручка відлетить.

Також у випуску: Новини Російської наддержави. Тінейджер Дімон Медведєв. Сумний подарунок від Кадирова.

Джерело: 24 канал