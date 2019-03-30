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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ

      Вєсті Кремля.Слівкі: Новий Путін для Росії. Голодні ігри пенсіонерів РФ

      Вєсті Кремля 116

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 30 березня – Володимир Путін подарував Киргизстану 30 мільйонів доларів і пояснення цій небаченій щедрості є лише те, що у Кремлі переплутали двійників президента РФ. Якщо у Франції, Швейцарії чи Японії люди можуть вважатися старими заледве у 76 років, то росіяни – вже у 59.

      Також у випуску:

      Обіцянки Дмитра Медведєва.

      Горбата гора друзів Путіна.

      Чому Путіна порівнюють з Гітлером.

      Як Орейро збуватиме наркотики у Росії.

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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