Вєсті Кремля.Слівкі: Новий Путін для Росії. Голодні ігри пенсіонерів РФ

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 30 березня – Володимир Путін подарував Киргизстану 30 мільйонів доларів і пояснення цій небаченій щедрості є лише те, що у Кремлі переплутали двійників президента РФ. Якщо у Франції, Швейцарії чи Японії люди можуть вважатися старими заледве у 76 років, то росіяни – вже у 59.

Також у випуску: Обіцянки Дмитра Медведєва. Горбата гора друзів Путіна. Чому Путіна порівнюють з Гітлером. Як Орейро збуватиме наркотики у Росії.

Джерело: 24 канал