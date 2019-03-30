Вєсті Кремля.Слівкі: Новий Путін для Росії. Голодні ігри пенсіонерів РФ
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 30 березня – Володимир Путін подарував Киргизстану 30 мільйонів доларів і пояснення цій небаченій щедрості є лише те, що у Кремлі переплутали двійників президента РФ. Якщо у Франції, Швейцарії чи Японії люди можуть вважатися старими заледве у 76 років, то росіяни – вже у 59.
Також у випуску:
Обіцянки Дмитра Медведєва.
Горбата гора друзів Путіна.
Чому Путіна порівнюють з Гітлером.
Як Орейро збуватиме наркотики у Росії.
Джерело: 24 канал
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