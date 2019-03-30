Вєсті Кремля.Слівкі: Новий російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 30 березня – мер Бєлгорода натхненний "Зоряними війнами" вирішив кардинально змінити місто. Тепер діти у парках кататимуться на "Зірці смерті", а бідний робот R2D2 стане російським смітником. Наталі Орейро анонсувала, де можна скуштувати те, що наповнюватиме казну Росії.
Також у випуску:
Новий Путін для Росії.
Повторення історії в Якутії.
Російські військові у Венесулі.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі