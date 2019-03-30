Вєсті Кремля.Слівкі: Росія хоче переплюнути Голлівуд. Черговий російський непотріб
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 30 березня – в Росії вирішили створити свій Голлівуд, а тому Міноборони готує кіностудію для зйомок фільмів про армію. Історію про "летючого голландця" знає, напевно, кожен – про нього писали сотні книжок. У Росії також з'явився свій "летючий росіянин".
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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