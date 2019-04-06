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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Вєсті Кремля.Слівкі: В тюрмах РФ стільки людей, як все населення Чорногорії. Статусна річ взуття

      Вєсті Кремля 8

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 6 квітня – загальна кількість російських в'язнів у 2018 році складала понад 602 тисячі, що є більшим, аніж будь-де у Європі. Суми на них виділяються порівняні з бюджетом Чорногорії. Третина російських сімей виявилася без грошей для купівлі взуття.

      Також у випуску:

      Російський літак на запасному аеродромі.

      Ексклюзивна куртка Путіна.

      Російська версія Toyota Land Cruiser Prado.

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      Теги: Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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