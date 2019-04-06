Вєсті Кремля.Слівкі: В тюрмах РФ стільки людей, як все населення Чорногорії. Статусна річ взуття

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 6 квітня – загальна кількість російських в'язнів у 2018 році складала понад 602 тисячі, що є більшим, аніж будь-де у Європі. Суми на них виділяються порівняні з бюджетом Чорногорії. Третина російських сімей виявилася без грошей для купівлі взуття.

Також у випуску: Російський літак на запасному аеродромі. Ексклюзивна куртка Путіна. Російська версія Toyota Land Cruiser Prado.

Джерело: 24 канал