Вєсті Кремля.Слівкі: В тюрмах РФ стільки людей, як все населення Чорногорії. Статусна річ взуття
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 6 квітня – загальна кількість російських в'язнів у 2018 році складала понад 602 тисячі, що є більшим, аніж будь-де у Європі. Суми на них виділяються порівняні з бюджетом Чорногорії. Третина російських сімей виявилася без грошей для купівлі взуття.
Також у випуску:
Російський літак на запасному аеродромі.
Ексклюзивна куртка Путіна.
Російська версія Toyota Land Cruiser Prado.
Джерело: 24 канал
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