Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 13 квітня – у всесвітній день космонавтики Рогозін вирішив здолати карму невдач і неприємностей для "Роскосмоса". Тож, він піднапрягся і вигадав подарунок Гагаріну, а заодно й іншим росіянам. Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв обожнює спати. Але це він робить лише на спортивних матчах.

Також у випуску: Нова "потужна" зброя російської армії. Фантазери Мілонов та Мізуліна. Путін – "добра душа".

Джерело: 24 канал