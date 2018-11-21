Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков

У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 21.11 – Юрій Віталійович Луценко звинуватив Раду в бездіяльності у справі Березкіна. Раду, яка так само бездіяльно не проголосувала за його відставку. Днями своє обурення Аваковим активісти висловлювали під його будинком. Проте їхні молитви зовсім скоро можуть бути почутими, адже тепер він вирішив зайнятися бізнесом у харчовій промисловості.

Також у випуску: Петро Порошенко напередодні виборів вирішив стати ближчим до народу і почав літати дешевими рейсами. Який відсоток українців позитивно ставиться до Сталіна.