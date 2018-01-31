Вєсті. UA. Блискавичний виступ Ляшка. Чим живе головний донецький терорист
Вєсті.UA 22:16, 31 січня 1021 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 31.01 – після того, як Олегові Ляшку анулювали візу в США, він особливо полюбив Європу. Ну і куди ж без Страсбурга? Саме тут майже 70 років засідає ПАРЄ. Ляшко цього року виступав тут уперше. Олександр Захарченко хотів бачити себе у ролі когось на кшталт Маршала Жукова, хоча у реальності має набагато більше спільних рис з Гітлером.
Також у випуску:
Луценко показав, як відпочиває середній клас українців.
Судова схема України працює на повну.
Гідна відсіч Чепиноги російським ЗМІ.
Джерело: 24 Канал
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