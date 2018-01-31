Вєсті. UA. Блискавичний виступ Ляшка. Чим живе головний донецький терорист

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 31.01 – після того, як Олегові Ляшку анулювали візу в США, він особливо полюбив Європу. Ну і куди ж без Страсбурга? Саме тут майже 70 років засідає ПАРЄ. Ляшко цього року виступав тут уперше. Олександр Захарченко хотів бачити себе у ролі когось на кшталт Маршала Жукова, хоча у реальності має набагато більше спільних рис з Гітлером.

Також у випуску: Луценко показав, як відпочиває середній клас українців. Судова схема України працює на повну. Гідна відсіч Чепиноги російським ЗМІ.