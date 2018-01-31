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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Вєсті. UA. Блискавичний виступ Ляшка. Чим живе головний донецький терорист

Вєсті.UA 22:16, 31 січня 1021 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 31.01 – після того, як Олегові Ляшку анулювали візу в США, він особливо полюбив Європу. Ну і куди ж без Страсбурга? Саме тут майже 70 років засідає ПАРЄ. Ляшко цього року виступав тут уперше. Олександр Захарченко хотів бачити себе у ролі когось на кшталт Маршала Жукова, хоча у реальності має набагато більше спільних рис з Гітлером.

Також у випуску:

Луценко показав, як відпочиває середній клас українців.

Судова схема України працює на повну.

Гідна відсіч Чепиноги російським ЗМІ.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Новини Росії Тероризм Юрій Луценко Вєсті.UA Олег Ляшко ПАРЄ Новини Франції Віталій Захарченко
Джерело: 24 Канал
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