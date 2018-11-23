Вєсті. UA. Чорна п'ятниця у Раді. Тісний зв'язок Порошенка і Медведчука

У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 23.11 – народні депутати приурочили ухвалення бюджету на 2019 чорній п'ятниці. Тому й хотіли подарувати виборцям багато всього за менші гроші: освіту, медицину, соціальну допомогу. Віктора Медведчука називають "сірим кардиналом" української політики. Днями з'ясувалося, що твердження про скритність вірне, а справжня роль кума Путіна дуже несподівана.

Також у випуску: Скільки українців заробляють менше мінімалки – деталі у цифрах. Любов Добкіна до "Беркуту".