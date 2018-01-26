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Вєсті. UA. Корупція зламала робота. Робін Гуд по-українськи

Вєсті.UA 21:27, 26 січня 303 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 26.01 – є мільйони способів, як вбити робота. Та ніщо їх так не знищує, як корупція. Олег Ляшко став Робіном Гудом по-українськи, бо відбирати в олігархів гроші він уміє, а от віддавати бідним – не факт.

Також у випуску:

Як Мінсоцполітики дбає про людей, щоправда тих, хто працює у Мінсоцполітики – деталі у "Цифрі дня".

НАЗК як альтернативне СІЗО.

Теги: Корупція Вєсті.UA робототехніка Олег Ляшко
Джерело: 24 Канал
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