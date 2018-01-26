Вєсті. UA. Корупція зламала робота. Робін Гуд по-українськи

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 26.01 – є мільйони способів, як вбити робота. Та ніщо їх так не знищує, як корупція. Олег Ляшко став Робіном Гудом по-українськи, бо відбирати в олігархів гроші він уміє, а от віддавати бідним – не факт.

Також у випуску: Як Мінсоцполітики дбає про людей, щоправда тих, хто працює у Мінсоцполітики – деталі у "Цифрі дня". НАЗК як альтернативне СІЗО.