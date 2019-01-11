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      Вєсті.UA: Магічні артефакти Лаври. Нова політсила від Супрун

      Вєсті.UA 219 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 11 січня – ніхто не знає, що за предмети загадково зникли з музейних фондів Печерської лаври. Тож варто проінформувати не лише правоохоронців, а й Ватикан, Константинополь, орден тамплієрів та мисливців за привидами. Уляна Супрун поділилася з українцями важливими порадами, серед яких – гасло, яке може стати поштовхом для створення нової політсили.

      Також у випуску:

      Локшина на вуха від російських телеканалів.

      Універсальна система підрахунку голосів.

      Теги: Новини України Новини Києва Вєсті.UA Уляна Супрун
      Джерело: 24 канал
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