Вєсті.UA: Магічні артефакти Лаври. Нова політсила від Супрун
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 11 січня – ніхто не знає, що за предмети загадково зникли з музейних фондів Печерської лаври. Тож варто проінформувати не лише правоохоронців, а й Ватикан, Константинополь, орден тамплієрів та мисливців за привидами. Уляна Супрун поділилася з українцями важливими порадами, серед яких – гасло, яке може стати поштовхом для створення нової політсили.
Також у випуску:
Локшина на вуха від російських телеканалів.
Універсальна система підрахунку голосів.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі