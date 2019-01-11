Вєсті.UA: Магічні артефакти Лаври. Нова політсила від Супрун

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 11 січня – ніхто не знає, що за предмети загадково зникли з музейних фондів Печерської лаври. Тож варто проінформувати не лише правоохоронців, а й Ватикан, Константинополь, орден тамплієрів та мисливців за привидами. Уляна Супрун поділилася з українцями важливими порадами, серед яких – гасло, яке може стати поштовхом для створення нової політсили.

Також у випуску: Локшина на вуха від російських телеканалів. Універсальна система підрахунку голосів.