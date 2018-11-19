Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович

У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 19.11 – останнім часом Яценюк розвів неабияку медійну активність – завішав міста білбордами зі своїм обличчям, і активно катається з Омеляном відкривати мости і дороги. Виявилось, що все не так просто. Янукович – спортивний феномен, що кожного дня пропливав 5 кілометрів. Але на суді з заключним словом йому не судилось виступити, бо майже помер.

Також у випуску: Юрій Бойко плювати на все хотів із висоти своїх вишок. Заангажований журналіст 24 каналу очима Мартиненка.