20:47
22 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, сьогодні
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, сьогодні
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу

      Вєсті.UA 26 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 22.11 – якщо б у нас існували нагороди Заслужених та Народних фокусників України, то найбільша концентрація носіїв цих звань була б у Верховній Раді. Особливо серед "радикалів". Багато Ленінів та інших комуністичних ідолів вирушили на смітник історії, але от на Донеччині щось пішло не так. Відколи губернатором Донеччини став генерал-майор СБУ Олександр Куць.

      Також у випуску:

      Як нардепи з БПП позичили законотворчі ініціативи з Держдуми РФ.

      Окрім Революції Гідності українці пройшли ще справжню революцію цін.

      Теги: Новини України Вєсті.UA Радикальна партія Верховна Рада Декомунізація Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Оксана Маркарова – новий міністр фінансів України: що про неї відомо
      сьогодні , 19:11 Оксана Маркарова – новий міністр фінансів України: що про неї відомо
      Яніна Ткачук 2938
      Керченский мост без будущего
      сьогодні , 19:00 Керченский мост без будущего
      Злой Одессит 1527
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      сьогодні , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      994
      Ліквідація крадійства: як звичайні громадяни могли б отримувати гроші від боротьби з корупцією
      сьогодні , 18:30 Ліквідація крадійства: як звичайні громадяни могли б отримувати гроші від боротьби з корупцією
      Єгор Соболєв 209
      Новий представник України на переговорах у Мінську: що відомо про Євгена Марчука
      сьогодні , 18:01 Новий представник України на переговорах у Мінську: що відомо про Євгена Марчука
      2805
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук