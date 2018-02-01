Вєсті. UA. Саакашвілі проти "тітушок на пенсії". Український експерт з чорної ікри

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 01.02 – щоб впоратись із Саакашвілі, українська влада вирішила кинути на нього важку артилерію у вигляді ветеранів. Тарас Чорновіл помітив, що українці почали "більше купувати чорної ікри".

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