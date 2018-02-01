Вєсті. UA. Саакашвілі проти "тітушок на пенсії". Український експерт з чорної ікри
Вєсті.UA 20:58, сьогодні 89 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 01.02 – щоб впоратись із Саакашвілі, українська влада вирішила кинути на нього важку артилерію у вигляді ветеранів. Тарас Чорновіл помітив, що українці почали "більше купувати чорної ікри".
Також у випуску:
Скільки на піар в медіа витрачають українські партії.
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Джерело: 24 Канал
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