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Вєсті. UA. Саакашвілі проти "тітушок на пенсії". Український експерт з чорної ікри

Вєсті.UA 20:58, сьогодні 89 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 01.02 – щоб впоратись із Саакашвілі, українська влада вирішила кинути на нього важку артилерію у вигляді ветеранів. Тарас Чорновіл помітив, що українці почали "більше купувати чорної ікри".

Також у випуску:

Скільки на піар в медіа витрачають українські партії.

Меру Києва Кличкові у 1,5 збільшили зарплатню.

"Нехай вже ця Гужва тікає куди хоче": новий хіт від Процишина про редактора сайту Страна.ua.

Теги: Вєсті.UA Віталій Кличко Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
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