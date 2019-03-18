Вєсті. UA: Що спільного у куми Путіна та курки. Бойко вигадав як догодити народу
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 18 березня – кума Путіна Оксана Марченко взялася обговорювати мовне питання в соцмережах. На її думку, без російської мови на Україну чекає крах. Українці часто жаліються, що від політиків ніякої користі. Але Бойко вирішив послужити народу та вигадав феєричний план повернення Криму.
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Джерело: 24 канал
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