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      Вєсті. UA: Що спільного у куми Путіна та курки. Бойко вигадав як догодити народу

      Вєсті.UA 134 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 18 березня – кума Путіна Оксана Марченко взялася обговорювати мовне питання в соцмережах. На її думку, без російської мови на Україну чекає крах. Українці часто жаліються, що від політиків ніякої користі. Але Бойко вирішив послужити народу та вигадав феєричний план повернення Криму.

      Також у випуску:

      Як Кива знищує закони логіки.

      Вілкул перекваліфікувався у фотографи.

       

       

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      Теги: Новини України Юрій Бойко Вєсті.UA Оксана Марченко
      Джерело: 24 канал
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