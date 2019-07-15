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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вєсті. UA: Тимошенко об'єднується з Медведчуком. Революційний крок Парубія

      Вєсті.UA 305 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15 липня – Медведчук хотів би бачити Ангелу Меркель у своїй політсилі. Та схоже, стати українським канцлером не проти і Юлія Тимошенко. Якщо буде благословення від Зеленського, можна вважати, що коаліція сформована. Парубій пообіцяв, що вже скоро нардепи голосуватимуть за відбитками пальців. Та навіть це не зупинить тих, хто любить покнопкодавити.

      Також у випуску:

      Колесніков наслідує Зеленського.

      Хто стоїть за нападом на "112 Україна".

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Юлія Тимошенко - новини Віктор Медведчук Андрій Парубій
      Джерело: 24 канал
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