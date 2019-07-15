Вєсті. UA: Тимошенко об'єднується з Медведчуком. Революційний крок Парубія

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15 липня – Медведчук хотів би бачити Ангелу Меркель у своїй політсилі. Та схоже, стати українським канцлером не проти і Юлія Тимошенко. Якщо буде благословення від Зеленського, можна вважати, що коаліція сформована. Парубій пообіцяв, що вже скоро нардепи голосуватимуть за відбитками пальців. Та навіть це не зупинить тих, хто любить покнопкодавити.

Також у випуску: Колесніков наслідує Зеленського. Хто стоїть за нападом на "112 Україна".

Джерело: 24 канал