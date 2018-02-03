Вєсті. UA. Жир. 12 подвигів Надії Савченко. Відпочинок генпрокурорського середнього класу
Вєсті.UA 19:12, сьогодні 638 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 3.02 – колись Віктор Янукович переконував турецького колегу, що на теренах сучасної України бував легендарний Геракл. Виявляється Геракл ось-ось повернеться до України знову. Набридло говорити про відпустку Порошенка на Мальдівах? На допомогу президенту приходить друг. Юрій Луценко може й не затьмарив Порошенка, але відпочив зовсім недалеко.
Також у випуску:
Віденський вальс Порошенка.
Блискавичний виступ Ляшка.
Найчесніший претиндент на пост президента.
Герман змінює фаворита.
Добре що день народження українського чиновника лише раз в році.
Джерело: 24 Канал
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