Вєсті. UA. Жир. 12 подвигів Надії Савченко. Відпочинок генпрокурорського середнього класу

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 3.02 – колись Віктор Янукович переконував турецького колегу, що на теренах сучасної України бував легендарний Геракл. Виявляється Геракл ось-ось повернеться до України знову. Набридло говорити про відпустку Порошенка на Мальдівах? На допомогу президенту приходить друг. Юрій Луценко може й не затьмарив Порошенка, але відпочив зовсім недалеко.

Також у випуску: Віденський вальс Порошенка. Блискавичний виступ Ляшка. Найчесніший претиндент на пост президента. Герман змінює фаворита. Добре що день народження українського чиновника лише раз в році.