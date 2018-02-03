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Вєсті. UA. Жир. 12 подвигів Надії Савченко. Відпочинок генпрокурорського середнього класу

Вєсті.UA 19:12, сьогодні 638 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 3.02 – колись Віктор Янукович переконував турецького колегу, що на теренах сучасної України бував легендарний Геракл. Виявляється Геракл ось-ось повернеться до України знову. Набридло говорити про відпустку Порошенка на Мальдівах? На допомогу президенту приходить друг. Юрій Луценко може й не затьмарив Порошенка, але відпочив зовсім недалеко.

Також у випуску:

Віденський вальс Порошенка.

Блискавичний виступ Ляшка.

Найчесніший претиндент на пост президента.

Герман змінює фаворита.

Добре що день народження українського чиновника лише раз в році.

Теги: Новини України Петро Порошенко Вєсті.UA Надія Савченко Юрій Луценко Олег Ляшко Новини Харкова світ тварин
Джерело: 24 Канал
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