Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 25.11 – деякі вчинки українських політиків дуже дивують виборців, але це не дивно. Виявляється, аби зрозуміти поведінку вітчизняних можновладців потрібно мати медичну освіту вузької спеціалізації. Два потужні іноземні лоукости увійшли на український ринок. Навіть президент України зацікавився квитками за 10 євро.

Також у випуску: Юрій Бойко плювати на все хотів із висоти своїх вишок. Безглузді звинувачення Луценка. Чорна п'ятниця у Верховній Раді. Тісний зв'язок Порошенка і Медведчука.