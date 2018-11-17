Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 17.11 – роками Олег Ляшко був другом корів, коней, свиней та домашньої птиці, але от світ побачив відеоролик, у якому радикал готує їжу в образі Аполлона. Олег Барна, який відомий тим, що не вміє тримати язика за зубами, вирішив помститися.

Також у випуску: Скільки депутатів-мільйонерів отримують компенсацію за житло. Скрутна логіка українських чиновників. Темна сторона Пашинського. Суперсили Гройсмана.