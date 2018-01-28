Вєсті. UA. Жир. Щедрість головного радикала України. Манери жінки ІІІ тисячоліття

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 28.01 – Олег Ляшко став Робіном Гудом по-українськи, бо відбирати в олігархів гроші він уміє, а от віддавати бідним – не факт. Наприкінці минулого року Ірина Луценко отримала звання жінки третього тисячоліття. Такий статус мав би зобов'язувати дружину генпрокурора до відповідної поведінки.

Також у випуску: Міжнародний гастарбайтер. Золота стратегія чиновників. Комфорт політика понад усе. Мер Одеси дуже перепрацював і втомився. Дзідзьо про відпочинок гаранта на Мальдівах.