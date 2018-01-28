Вєсті. UA. Жир. Щедрість головного радикала України. Манери жінки ІІІ тисячоліття
Вєсті.UA 18:06, сьогодні 479 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 28.01 – Олег Ляшко став Робіном Гудом по-українськи, бо відбирати в олігархів гроші він уміє, а от віддавати бідним – не факт. Наприкінці минулого року Ірина Луценко отримала звання жінки третього тисячоліття. Такий статус мав би зобов'язувати дружину генпрокурора до відповідної поведінки.
Також у випуску:
Міжнародний гастарбайтер.
Золота стратегія чиновників.
Комфорт політика понад усе.
Мер Одеси дуже перепрацював і втомився.
Дзідзьо про відпочинок гаранта на Мальдівах.
Джерело: 24 Канал
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