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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті. UA. Жир. Щедрість головного радикала України. Манери жінки ІІІ тисячоліття

Вєсті.UA 18:06, сьогодні 479 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 28.01 – Олег Ляшко став Робіном Гудом по-українськи, бо відбирати в олігархів гроші він уміє, а от віддавати бідним – не факт. Наприкінці минулого року Ірина Луценко отримала звання жінки третього тисячоліття. Такий статус мав би зобов'язувати дружину генпрокурора до відповідної поведінки.

Також у випуску:

Міжнародний гастарбайтер.

Золота стратегія чиновників.

Комфорт політика понад усе.

Мер Одеси дуже перепрацював і втомився.

Дзідзьо про відпочинок гаранта на Мальдівах.

Теги: Новини України гроші Новини політики Ірина Луценко Вєсті.UA Олег Ляшко Корупція
Джерело: 24 Канал
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