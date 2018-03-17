Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA 17:40, сьогодні 591 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 12.03 – нардеп Надія Савченко вирішила працювати так, як і личить військовій людині. Та і зайвої ваги вона не набирала – це просто пояс шахіда. Якщо плани теперішньої української влади втіляться в життя, то вертоліт Януковича може здатися дитячим лепетом.
Також у випуску:
Перша леді переказувала вірш Шевченка своїми словами.
В Україні може побільшати авторів гімну України.
Юлія Тимошенко – умілий гравець на страхах виборців.
Радикальний успіх Олега Ляшка.
Джерело: 24 Канал
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