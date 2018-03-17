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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля

Вєсті.UA 17:40, сьогодні 591 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 12.03 – нардеп Надія Савченко вирішила працювати так, як і личить військовій людині. Та і зайвої ваги вона не набирала – це просто пояс шахіда. Якщо плани теперішньої української влади втіляться в життя, то вертоліт Януковича може здатися дитячим лепетом.

Також у випуску:

Перша леді переказувала вірш Шевченка своїми словами.

В Україні може побільшати авторів гімну України.

Юлія Тимошенко – умілий гравець на страхах виборців.

Радикальний успіх Олега Ляшка.

Теги: Верховна Рада Новини політики Новини України Вєсті.UA Петро Порошенко Надія Савченко Тероризм Юлія Тимошенко Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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