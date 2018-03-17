Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 12.03 – нардеп Надія Савченко вирішила працювати так, як і личить військовій людині. Та і зайвої ваги вона не набирала – це просто пояс шахіда. Якщо плани теперішньої української влади втіляться в життя, то вертоліт Януковича може здатися дитячим лепетом.

Також у випуску: Перша леді переказувала вірш Шевченка своїми словами. В Україні може побільшати авторів гімну України. Юлія Тимошенко – умілий гравець на страхах виборців. Радикальний успіх Олега Ляшка.