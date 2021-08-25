Вєсті.UA: Доки Україна святкує, у Кремлі – підгорає

В Україні відсвяткували 24 серпня День Незалежності. У російської пропагандистки Ольги Скабєєвої "пригоріло" через парад, зокрема через присутність на ньому військових США.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на середу, 25 серпня – дізнайтесь у програмі.

Важливо У Росії затримали активістів за пікети до Дня Незалежності України

Вілкул знову керуватиме містом

Ще нещодавно колишній мер Кривого Рогу, депутат міськради Юрій Вілкул публікував відеозвернення, а якому відмовився від керування містом. Але вже 25 серпня він знову став мером.

До теми Ексмер Вілкул очолив міськраду Кривого Рогу замість загиблого Павлова

Кива страждає через День Незалежності

Поки українці святкували День Незалежності, нардеп від "Опозиційного блоку – За життя" Ілля Кива страждав та сумував. У своєму телеграмі він заявив, що не святкує смерть, голод, злидні та беззаконня.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням

Випуск програми "Вєсті.UA" за 25 серпня: дивіться відео