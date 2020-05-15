Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Вєсті.UA: Секретна зброя "Зе-команди". Казки Лукаш про ненависних українців

Вєсті.UA -

У випуску програми "Вєсті.UA" за 15 травня – останній рік українське політичне життя сповнене сюрпризів та несподіванок. От і зараз – в Офісі Президента натякають, що для битви за Київ вони готують секретну зброю. На щастя, 6 років уже майже не чути маячні, яку розповідали свого часу "регіонали" українцям. Але тут неочікувано з'явилась Олена Лукаш і знову взялась за казкарство.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

Порошенко повертається у велику політику.

 

Автор: Ігор Гаврищак
Теги: Новини України Олена Лукаш Новини Києва Вєсті.UA
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
"Північний потік-2" розбиває сподівання Росії, або Удар нижче пояса
сьогодні , 19:00 "Північний потік-2" розбиває сподівання Росії, або Удар нижче пояса
Олена Зеркаль
Про мільйонні премії, прем'єрство та газові схеми Бойка: ексклюзивне інтерв'ю з Вітренком
сьогодні , 17:35 Про мільйонні премії, прем'єрство та газові схеми Бойка: ексклюзивне інтерв'ю з Вітренком
Олена Трибушна
Результати IPO: у які нові публічні компанії краще інвестувати
сьогодні , 12:30 Результати IPO: у які нові публічні компанії краще інвестувати