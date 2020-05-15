Вєсті.UA: Секретна зброя "Зе-команди". Казки Лукаш про ненависних українців
Вєсті.UA -
У випуску програми "Вєсті.UA" за 15 травня – останній рік українське політичне життя сповнене сюрпризів та несподіванок. От і зараз – в Офісі Президента натякають, що для битви за Київ вони готують секретну зброю. На щастя, 6 років уже майже не чути маячні, яку розповідали свого часу "регіонали" українцям. Але тут неочікувано з'явилась Олена Лукаш і знову взялась за казкарство.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Порошенко повертається у велику політику.
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