У випуску програми "Вєсті.UA" за 27 серпня – кожна українська політична сила любить собі брати в команду спортсменів. "Удар" – не виняток. Здавалось би, там вже є сам Кличко. Але і йому, як виявилось, потрібна спортивна допомога. Соціальні опитування показали, що третина українців ностальгує за розвалом СРСР. Радянські часи згадав і новоспечений кандидат у мери столиці Сергій Притула.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Скільки українців вважають себе бідними: деталі у цифрах. Корабельна сосна пішла в наступ.