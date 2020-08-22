У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 22 серпня – Олег Ляшко знову йде на вибори, але не факт, що йому вдасться знайти спонсора. Тож курятники та фермерські господарства для задобрювання електорату можуть бути необхідними. Вітольд Фокін керував урядом у 1990 році, але навички не втратив. За його словами, дуже добре, що Росія анексувала Крим.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Кличко прийняв естафету від Черновецького. Кива хоче бути схожим на Рабіновича. Добкін тепер фудблогер. Кравчук знає не тільки про кінець війни. У спецвипуску "Вєсті з палєй": "Велике будівництво" херсонських комунальників. Прифотошоплене фото Лисенка. Львіський інтернет-мем у політиці. Дивіться відео "Вєсті з палєй" за 22 серпня 2020:

