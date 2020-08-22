Вєсті.UA. Жир: Передвиборчі курятники від Ляшка. "Прокачка" Фокіна
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 22 серпня – Олег Ляшко знову йде на вибори, але не факт, що йому вдасться знайти спонсора. Тож курятники та фермерські господарства для задобрювання електорату можуть бути необхідними. Вітольд Фокін керував урядом у 1990 році, але навички не втратив. За його словами, дуже добре, що Росія анексувала Крим.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
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У спецвипуску "Вєсті з палєй":
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Львіський інтернет-мем у політиці.
Дивіться відео "Вєсті з палєй" за 22 серпня 2020: