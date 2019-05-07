Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 7 травня – як тільки Володимир Зеленський переміг на виборах в країні почався кадровий переполох. Всі переживають за долю генпрокурора Юрія Луценка, адже він головний борець з корупцією в країні й Зеленському знання може передати. По всій Україні екс-регіонала Нестроа Шуфрича отримує прочухана. Тож він поїхав шукати безпечне місце на окуповану територію.

Також у випуску: Голуб миру Роман Насіров. Що відбувається з росіяйськими політиками коли вони чують слово Україна?

Джерело: 24 канал