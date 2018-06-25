Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру

Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанруВєсті.UA 280 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 25.06 – за останні 15 років країна пережила дві революції, але політики на цьому зупинятись не хочуть і погрожують своїми революційними методами йти до влади. Напередодні виборів Порошенко не поспішає оголошувати про участь в перегонах. Дехто говорить про гросмейстерську паузу, та, схоже, у піарників Олексійовича просто криза жанру.
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Джерело: 24 канал
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