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Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру

Вєсті.UA 280 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 25.06 – за останні 15 років країна пережила дві революції, але політики на цьому зупинятись не хочуть і погрожують своїми революційними методами йти до влади. Напередодні виборів Порошенко не поспішає оголошувати про участь в перегонах. Дехто говорить про гросмейстерську паузу, та, схоже, у піарників Олексійовича просто криза жанру.

Також у випуску:

"Цифра дня": чому нардеп – це одна з найкращих професій.

Савченко рветься на волю.

Теги: Вєсті.UA Анатолій Матіос Петро Порошенко
Джерело: 24 канал
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