Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 29.08 – Міністерство освіти почало обговорювати новий український правопис, а на російському телебаченні експертом солов'їної став Микола Азаров. Євген Царьов вже декілька років коротає час то в Криму, то Росії, а на днях зробив заяву, що Львів також не проти перейти під владу Володимира Путіна.

Також у випуску: Інна Богословська продовжила сезон політичних бійок. Нові способи завойовувати електорат.