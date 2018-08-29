Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 29.08 – Міністерство освіти почало обговорювати новий український правопис, а на російському телебаченні експертом солов'їної став Микола Азаров. Євген Царьов вже декілька років коротає час то в Криму, то Росії, а на днях зробив заяву, що Львів також не проти перейти під владу Володимира Путіна.
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Джерело: 24 канал
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