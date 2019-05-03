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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Вєсті.UA: Батл між Зеленським та Путіним. Гройсман розкрив свої карти

      Вєсті.UA 391 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 3 травня – знайшлись суперники, які реп-батли виведуть на новий рівень. Путін не вітає Зеленського з виборами та заборонив експорт нафти. Натомість Зеленський побачив, як Вова підгорає і знову за своє. Якщо політична сила Вакарчука нікого не дивує, то партія Володимира Гройсмана для багатьох стала несподіванкою. До слова, прем'єр вже не тільки всі країні.

      Також у випуску:

      Зеленський передумав переносити Адміністацію Президента, але вигадав дещо інше.

      ДБР скоро почне розслідувати розтрату коштів при будівництві Києва трьома братами і сестрою Либідь.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Вєсті.UA Володимир Путін Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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