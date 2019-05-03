Вєсті.UA: Батл між Зеленським та Путіним. Гройсман розкрив свої карти
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 3 травня – знайшлись суперники, які реп-батли виведуть на новий рівень. Путін не вітає Зеленського з виборами та заборонив експорт нафти. Натомість Зеленський побачив, як Вова підгорає і знову за своє. Якщо політична сила Вакарчука нікого не дивує, то партія Володимира Гройсмана для багатьох стала несподіванкою. До слова, прем'єр вже не тільки всі країні.
Також у випуску:
Зеленський передумав переносити Адміністацію Президента, але вигадав дещо інше.
ДБР скоро почне розслідувати розтрату коштів при будівництві Києва трьома братами і сестрою Либідь.
Джерело: 24 канал
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