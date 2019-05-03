Вєсті.UA: Батл між Зеленським та Путіним. Гройсман розкрив свої карти

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 3 травня – знайшлись суперники, які реп-батли виведуть на новий рівень. Путін не вітає Зеленського з виборами та заборонив експорт нафти. Натомість Зеленський побачив, як Вова підгорає і знову за своє. Якщо політична сила Вакарчука нікого не дивує, то партія Володимира Гройсмана для багатьох стала несподіванкою. До слова, прем'єр вже не тільки всі країні.

Також у випуску: Зеленський передумав переносити Адміністацію Президента, але вигадав дещо інше. ДБР скоро почне розслідувати розтрату коштів при будівництві Києва трьома братами і сестрою Либідь.

Джерело: 24 канал