Вєсті.UA. Білоруський Олег Ляшко. Ворог Луценка – друг Порошенка

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 31.08 – Олег Ляшко неодноразово порівнював себе із Вінстоном Черчиллем. Щоправда, схожість із британським легендарним прем'єром була не у діяннях, а у зовнішності. Та тепер радикал знайшов собі зовсім іншого – слов'янського – кумира. Очевидно, після останніх суддівських призначень Порошенка Юрію Луценку доведеться вирушити в місця колишньої слави.

Також у випуску: Які найпопулярніші "євробляхи" серед українців – у "Цифрі дня". Народний депутат виїхав у люди на віслюку.