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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Вєсті.UA. Білоруський Олег Ляшко. Ворог Луценка – друг Порошенка

Вєсті.UA 71 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 31.08 – Олег Ляшко неодноразово порівнював себе із Вінстоном Черчиллем. Щоправда, схожість із британським легендарним прем'єром була не у діяннях, а у зовнішності. Та тепер радикал знайшов собі зовсім іншого – слов'янського – кумира. Очевидно, після останніх суддівських призначень Порошенка Юрію Луценку доведеться вирушити в місця колишньої слави.

Також у випуску:

Які найпопулярніші "євробляхи" серед українців – у "Цифрі дня". 

Народний депутат виїхав у люди на віслюку. 

Теги: Петро Порошенко Вєсті.UA Олег Ляшко Юрій Луценко
Джерело: 24 канал
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