Вєсті.UA. Білоруський Олег Ляшко. Ворог Луценка – друг Порошенка
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 31.08 – Олег Ляшко неодноразово порівнював себе із Вінстоном Черчиллем. Щоправда, схожість із британським легендарним прем'єром була не у діяннях, а у зовнішності. Та тепер радикал знайшов собі зовсім іншого – слов'янського – кумира. Очевидно, після останніх суддівських призначень Порошенка Юрію Луценку доведеться вирушити в місця колишньої слави.
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Джерело: 24 канал
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