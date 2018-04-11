Вєсті.UA. Блатний Гройсман. Переможець Вілкул

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11.04 – Володимир Гройсман прилюдно заявив, що зробить усе, щоб "покрасти". Кажуть, обмовився. Бо тепер прем'єр наголошує – що робитиме все, щоби його підлеглі не крали. Кожен український політик завжди виконує священний обов’язок. Та колишні регіонали і тут зуміли сісти у калюжу.

Також у випуску: Скільки українців захоплюються Сталіном і СРСР. ФБР знов зацікавилось справами українських олігархів.