Вєсті.UA. Блатний Гройсман. Переможець Вілкул
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11.04 – Володимир Гройсман прилюдно заявив, що зробить усе, щоб "покрасти". Кажуть, обмовився. Бо тепер прем'єр наголошує – що робитиме все, щоби його підлеглі не крали. Кожен український політик завжди виконує священний обов’язок. Та колишні регіонали і тут зуміли сісти у калюжу.
Також у випуску:
Скільки українців захоплюються Сталіном і СРСР.
ФБР знов зацікавилось справами українських олігархів.
Джерело: 24 Канал
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