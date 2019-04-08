Вєсті.UA: Чи отримає Саакашвілі подарунок від майбутнього президента. П'ять копійок Луценка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 8 квітня – зміни влади чекають не лише українці, але й Саакашвілі. Він вимагає повернути йому український паспорт та впустити в країну. Генпрокурор України теж вирішив вставити свої п'ять копійок в історію дебатів. І не придумавши нічого кращого, запропонував провести їх в дуже неочікуваному місці.

Також у випуску: Ляшко створює нову партію. Мангер прихворів.

Джерело: 24 канал