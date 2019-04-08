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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Вєсті.UA: Чи отримає Саакашвілі подарунок від майбутнього президента. П'ять копійок Луценка

      Вєсті.UA 235 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 8 квітня – зміни влади чекають не лише українці, але й Саакашвілі. Він вимагає повернути йому український паспорт та впустити в країну. Генпрокурор України теж вирішив вставити свої п'ять копійок в історію дебатів. І не придумавши нічого кращого, запропонував провести їх в дуже неочікуваному місці.

      Також у випуску:

      Ляшко створює нову партію.

      Мангер прихворів.

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      Теги: Новини України Юрій Луценко Міхеїл Саакашвілі Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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