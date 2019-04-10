Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10 квітня – як відомо, щури першими тікають з корабля, що тоне. Тож, деякі нардепи від "БПП" вже сидять на чемоданах. Деякі, але не всі. Радикальна партія – це міні-зоопарк. Олег Ляшко обожнює корів, Андрій Лозовий – собачок, а от Ігор Мосійчук надає перевагу більш екзотичним тваринам. Ні, не слонів, а носорогів.

Також у випуску: Лабутени Путіна.

Джерело: 24 канал