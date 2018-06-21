Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 21.06 – Бобул, Штепа, Насіров, Савченко, Кива – пішаки на політичній шахівниці. Тепер свій хід зробила королева Тимошенко. Гончаренко постійно дивує українцім своїми витівками, та партійці завжди йому пробачають, а все через унікальні вміння, які він не втомлюється демонструвати.

Також у випуску: Ляшко – захисник знедолених. Ставлення українців до язика, який наче ущемляють.