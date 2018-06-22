Вєсті.UA. Довічне ув'язнення Порошенку. Урочисте відкриття банкомату

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 22.06 – в Порошенка так багато пам'ятних візитів за кордон, але тепер їх не буде, адже все життя йому доведеться провести у приміщенні приблизно два на два метри. Перерізання червоної стрічки – славна традиція, яка ознаменовує щось нове, перспективне, а от на Донеччині пішли далі.

Також у випуску: Як в Україні процвітає корупція – деталі у цифрах. Козир Онищенка зіграв проти нього.