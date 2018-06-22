Вєсті.UA. Довічне ув'язнення Порошенку. Урочисте відкриття банкомату

Вєсті.UA. Довічне ув'язнення Порошенку. Урочисте відкриття банкоматуВєсті.UA 120 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 22.06 – в Порошенка так багато пам'ятних візитів за кордон, але тепер їх не буде, адже все життя йому доведеться провести у приміщенні приблизно два на два метри. Перерізання червоної стрічки – славна традиція, яка ознаменовує щось нове, перспективне, а от на Донеччині пішли далі.
Також у випуску:
Як в Україні процвітає корупція – деталі у цифрах.
Козир Онищенка зіграв проти нього.
Джерело: 24 Канал
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