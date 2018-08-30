Вєсті.UA. Дзьоб і крила Мосійчука. Музичний критик Добкін
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 30.08 – Гройсман нещодавно взявся радити своїм підписникам у Facebook, яку музику слухати. Тепер музичного критика у собі відкрив і нардеп Михайло Добкін. Радикальна партія – це звіринець. Ніхто так багато з політиків не говорить про тварин, як Ляшко. Інший ж радикал озброївся дзьобом і крилами.
Також у випуску:
Молоді персонажі у передвиборчих списках.
Чого не вистачає поколінню українців.
Джерело: 24 канал
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