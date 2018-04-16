Вєсті.UA. Facebook ненавидить Тимошенко. Таємниці Савченко
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 13.04 – Юлія Тимошенко зареєструвалася у "фейсбуці". Але виявилося, що Цукерберг – то також ворог українців, а тому й закриває рота найбільшій подрузі українського народу. Надія Савченко вимагала допитати її на детекторі брехні, а тепер всіляко уникає проходження поліграфу.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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