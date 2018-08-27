Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 27.08 – Гройсману так захотілося нового фільму про Захара Беркута, що він сам вирішив брати участь у створенні стрічки. Омелян чітко дав зрозуміти, що у планах – припинення залізничного сполучення з Росією, а наразі ж тим, хто намилився їхати до ворога, просто відбивають бажання пекельними поїздами до Мордору.

Також у випуску: Нестор Шуфрич – новий Робін Гуд. Сприяння обраним в Україні: деталі у цифрах.