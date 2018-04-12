Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12.04 – Віталій та Володимир багато років наводили жах на суперників у суперважкій вазі, та тепер вони розпочнуть спільну справу, в якій також опиняться на вершині. Завдяки Нестору-Байкописцю, ситуацію з медичною реформою можна змінити, проте невідомо, що відбувається в його світі.

Також у випуску: Опозиція готує для себе комфортне місце у владі. За якими загадковими критеріями Петро Порошенко призначає губернаторів. У терористів на окупованих територіях весняне загострення.