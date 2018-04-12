Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12.04 – Віталій та Володимир багато років наводили жах на суперників у суперважкій вазі, та тепер вони розпочнуть спільну справу, в якій також опиняться на вершині. Завдяки Нестору-Байкописцю, ситуацію з медичною реформою можна змінити, проте невідомо, що відбувається в його світі.
Також у випуску:
Опозиція готує для себе комфортне місце у владі.
За якими загадковими критеріями Петро Порошенко призначає губернаторів.
У терористів на окупованих територіях весняне загострення.
Джерело: 24 Канал
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